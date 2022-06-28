أبو الغيط لوزير خارجية رومانيا: مؤشرات التوتر فى فلسطين توحى بالانفجار

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة محادثات ثنائية مع بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى البلاد بدعوة من الحكومة الرومانية.





وصرح المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء ورومانيا، مشيدا بعمق هذه العلاقات فى ظل الروابط التاريخية التى تربط الجانبين، وناقش مع وزير الخارجية الرومانى سبل تعزيز التعاون الثنائى والارتقاء به إلى أعلى المستويات.

وعلى صعيد التعاون العربى الأوروبى، أكد أبو الغيط على اهمية الدور الرومانى فى تعميق هذا التعاون عبر العمل الحثيث داخل الاتحاد الأوروبى على إنجاح المؤتمر الوزارى العربى الأوروبى السادس المزمع عقده نهاية العام الجارى فى القاهرة، والقمة العربية الأوروبية الثانية المزمع عقدها فى بروكسل، وذلك للخروج بنتائج ملموسة تعكس تطلع الجانبين إلى تعميق الشراكة العربية الأوروبية وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضى حرص الجانبين معا على المضى بها قدما مهما كانت العقبات التى تواجهها.

وذكر المتحدث، أن جلسة المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط لوزير الخارجية الرومانى قلقه العميق من الانسداد الذى وصلت إليه الامور فى ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذى تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين فى غياب أى أفق لحل النزاع.

وحذر أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحى بأن الوضع قد ينفجر فى أية لحظة، خاصة فى ظل الضبابية التى ستطبع الموقف الداخلى الإسرائيلى خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذى يستدعى ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسى يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن المباحثات شملت أيضا تطورات الأزمة فى أوكرانيا وتداعياتها على العالم وعلى الإقليمين العربى والأوروبى، حيث حرص الأمين العام على الاستماع إلى طرح وزير الخارجية الرومانى بشأن تداعيات الحرب على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق أوروبا، وأكد فى هذا الصدد جدية الجهد العربى للمساهمة فى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، من خلال ما تقوم به مجموعة الاتصال الوزارية العربية التى تستمر فى التباحث حول السبل الممكنة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الخصوص.