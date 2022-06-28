روسيا ترد على اتهامها باستهداف مركز تجارى فى كييف

جدة - نرمين السيد - اعتبر النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أن مزاعم كييف حول استهداف القوات الروسية لمركز تجارى مكتظ فى مدينة كريمنشوك وسط أوكرانيا فبركة جديدة على غرار أحداث بوتشا.





وقال بوليانسكى "إن هناك تناقضات واضحة فى حادث اندلاع النيران فى المركز التجارى الأوكرانى"، مشيرا الى أن كييف تحتاج إلى مواصلة تركيز العالم على أوكرانيا قبل قمة الناتو المرتقبة. وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قد أفاد فى وقت سابق، بأن الجيش الروسى استهدف أحد المراكز التجارية فى كريمنشوك.

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