روسيا تتخلف عن سداد ديونها (موديز تعلنها رسميا)

وكانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا رسميًا عن سداد ديونها الخارجية فى عام 1918 عقب الثورة البلشفية، عندما توقف النظام الشيوعى الجديد الذى تولى السلطة فى روسيا وقتها عن سداد ديون روسيا القيصرية.
كما كانت أخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديون سيادية فى عام 1998 بسبب الأزمة المالية التى نجمت عن انهيار أسعار النفط وتدهور قيمة الروبل، لكن هذا التخلف اقتصر فى ذلك الوقت على ديونها الداخلية.
وبحسب "موديز"، فلا يعتبر التخلف الأخير عن سداد الديون إفلاسًا لروسيا التى تمتلك موارد مالية كبيرة، لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة إلى الدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة غزوها لأوكرانيا.
وفى تصريحات لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية، أمس الإثنين، قال ديميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن عدم وصول أقساط ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات "ليس مشكلتنا".
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