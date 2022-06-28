العالم اليوم - "ألفا ظبي القابضة" تصبح الشركة الأم للدار العقارية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:18 صباحاً - زادت شركة ألفا ظبي القابضة حصتها في الدار العقارية المتخصصة في مجال تطوير وإدارة العقارات في الإمارات لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية وتعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في الشركة.

وبموجب هذه الصفقة رفعت ألفا ظبي القابضة حصتها في الدار العقارية ونتيجة لذلك تمثيلها الحالي على مستوى مجلس الإدارة أصبحت ممثل الأغلبية في مجلس إدارة الأخيرة.

وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لـ "ألفا ظبي" حيث سيتم دمج بياناتها المالية بالكامل مع الشركة القابضة طبقاً للمعايير المحاسبية وهو ما سينعكس في النتائج المالية لشركة ألفا ظبي اعتباراً من الربع الثاني 2022 فصاعداً.

وجاءت زيادة ألفا ظبي لحصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقاً أسهماً في الدار العقارية، حيث حصلت في هذا الصدد على تنازل وفقاً للإجراءات التنظيمية.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، المهندس حمد العامري، عن ثقته بأن شركة الدار تتمتع بإمكانات نمو كبيرة بفضل رؤيتها الفريدة واستراتيجيتها الطموحة، مشير إلى أن ألفا ظبي ستواصل دعمها لفريق إدارة الدار أثناء القيام بدوره في ترجمة مستهدفات خطة النمو التحولّي للشركة".

وأضاف العامري: "تتمتع بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة بآفاق نمو قوية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط المصحوب بنمو اقتصادي مستدام. كما أن حزمة السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي نفذّتها حكومة الإمارات عززت مكانتها كوجهة رئيسية للعيش والعمل والزيارة، وهو ما ترتب عليه زيادة الطلب داخل السوق العقارية.

وكانت شركة الدار العقارية، قد سجلت أداء مالياً استثنائياً وحققت عائدات قوية للمساهمين، كما سجّلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال عام 2021 بقيمة 2.2 مليار درهم.

يذكر أن شركة الدار العقارية سجّلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال العام 2021 بلغت ضعف مبيعات العام الذي يسبقه، وعملت على توسيع مخزونها الإستراتيجي من الأراضي في الإمارات.

وعلاوة على دخول الدار السوق المصرية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة، عززت المجموعة تنوع محفظتها في دولة الإمارات من خلال توسيع نطاق حضورها الجغرافي إلى رأس الخيمة، والتي برزت كوجهة استثمارية ر قوية خلال الجائحة.

كما أعلنت المجموعة دخولها قطاع الأصول اللوجستية عبر وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في الإمارات، مع خطط مستقبلية للتوسع الإقليمي.

وتواصل الدار تحقيق النجاحات في استقطاب استثمارات إستراتيجية عالمية مثل شركة "أبولو"، التي ضخت مؤخراً استثمارات في المجموعة بقيمة 1.4 مليار دولار، مما سيمكن المجموعة من تحقيق عوائد نقدية طويلة الأجل عبر مخزونها الكبير من الأراضي وتأمين مصادر إضافية من رأس مال النمو.