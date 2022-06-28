نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بجميع الولايات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
يسأل الكثير من الطلاب والطالبات عن أسباب تؤخر نزول وظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، ولذلك نحن نطمأن الطلاب وأولياء الأمور بأن لا يوجد تأخر للنتيجة، حيث يتم الآن رصد الدرجات لجميع الطلاب على مستوى الولايات والمحافظات العراقية من أجل إعلان النتائج بكل المحافظات في نفس التوقيت، ولذلك ما عليكم سوى انتظار إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراقي من خلال موقع التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني.
رابط epedu.gov.iq لنتائج الثالث المتوسط 2022
تهتم وارة التربية العراقية بنهضة التعليم من خلال تقديم الكثير من الخدمات التعليمية عبر موقعها ولذلك لا تهتم كثيرا بما يتم نشره من شائعات عن تدهور التعليم في العراق أو عدم الاهتمام بالتعليم الإلكتروني أو ما يعرف باسم التعليم عن بعد، ولكن فعليا تهتم الوزارة بكل ما يتعلق بالطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك من خلال توفير لهم الكثير من خدمات مثل الاستفسار عبر المنصة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول بالاسم والرقم الامتحاني للطالب فقط وذلك بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر، ولذلك لا صحة من الأخبار المتداولة عن تأخير النتيجة أو عدم جدية الوزارة في العناية بطلابها.
موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2022 الدور الأول
يمكنك الاستعلام عن ظهور النتائج للصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، وهي:
- أولا: عليك الدخول في الخطوة الأولى على موقع “وزارة التربية العراقية” من خلال تابة اسمه والبحث عنه على محرمات البحث جوجل أو من خلال الدخول مباشرة عبر الرابط المباشر الذي يتم نشره على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة.
- ثانيا: في الخطوة الثانية يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” وعليك حينها كتابة بياناتك صحيحة وهي الاسم وكلمة السر، وفي حالة عدم امتلاكك حساب قم بتسجيل حساب جديد على الموقع.
- ثالثا: قم بالدخول على “نتائج الثالث المتوسط” وبعدها قم باختيار مدينتك أو محافظتك.
- رابعا: قم بالضغط على خيار “استعلام” أو “عرض” وسيتم ظهور النتيجة أمامك وبذلك ستكون قد تمكنت من الاستعلام بالاسم والرقم الامتحاني فقط دون الحاجة لإدخال أي بيانات أخرى.
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