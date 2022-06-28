ميعاد نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس صاحب التقنيات العالية والتصميم الخارجي الأنيق والسعر في معظم الدول

موعد نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس هو من عمليات البحث المتزايدة في كافة الدول العربية عن موعد طرح ايفون iPhone 14 Pro Max منذ إعلان شركة أبل الأمريكية عن طرحها للاصدار الأخير صاحب التقنيات العالية، فتتميز هواتف ايفون سواء الاصدار 11 و12و13 بجودة عالية مع تجهيزات داخلية تجعله الأفضل مقارنة بالهواتف الأخري، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نستعرض مع كل محبي وعشاق الجوالات الحديثة مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس والسعر في اغلب الدول العربية بحسب ماهو متوقع.

موعد نزول ايفون 14 برو ماكس

متى ينزل ايفون 14 هذا ما بات يتساؤلا عنه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ميعاد طرح الاصدار الأكثر تقنية من شركة ابل العالمية وحتي اللحظة الحالية لم يتم الاعلان عن ميعاد نزول جوال ايفون 14 برو ماكس ولكن التوقعات تشير مابين تاريخ 20 سبتمبر وصولاً إلى شهر نوفمبر من العام الجاري 2022، من ثم يصل الهاتف إلى الأسواق العربية بعد أسبوع من تاريخ انطلاقه .

مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس

وفيما يخص مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس يأتي الجوال بالكثير من التقنيات التي تم تزويد الجهاز بها ليواكب العصر وكما هو متوقع وتم تجميعه من جميع الأخبار المتعلقة بشأن أخبار ايفون 14 برو ماكس وتضمنت النحو التالي:

تم تزويد الهاتف بشاشة عالية الجودة 6.1 إنش.

يأتي الهاتف بعرض 78.1 ملم.

يأتي الهاتف بطول160 ملم.

يأتي الهاتف بسمك 7.65 ملم.

من المحتمل أن يصل وزن الهاتف نحو 232 غراما.

يأتي الهاتف بشاشة super retina بتقنية اللمس ومصنوعة من الزجاج السيراميكي.

شاشة الهاتف تحمل مزايا dolby vision وبالاضافة إلى خاصية اتش دي ار المزودة في معظم اصدارات هواتف آبل.

يأتي الهاتف مع مقاومة للغبار والماء بعمق ستة أمتار.

يأتي الهات مزود بخاصية الدفع الإلكتروني.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة مللي 5000 امبير .

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة، ونظام التشغيل ios 16.

تم تصنيع الهاتف بعدة ألوان مختلفه منها اللون الذهبي واللون الفضي واللون الاسود.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية ومصر

من الارجح أن يكون سعر ايفون 14 برو ماكس في معظم الدول العربية نحو: