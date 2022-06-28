نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب الآن” إعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، حيث يبحث عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الدبلوم الفني بكافة أنواعه التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والسياحي، عن الموعد المقرر الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان فيه عن ظهور واعتماد نتائج التعليم الفني، حيث تستعد الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة إلى الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول لطلبة الدبلوم الفني، وبحسب ما ذكرته عدد من المصادر ومسؤولين في الوزارة فإنه من المقرر أن يتم ظهور نتائج الطلاب خلال نهاية شهر يونيو الجاري أو في مطلع يوليو المقبل، حيث سيتمكن الطلبة من التعرف على نتائجهم بشكل إلكتروني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

تساءل عدد من طلاب التعليم الفني عند سبب تأخير عرض وإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات موعد إعلان النتيجة من خلال متابعة رابط بوابة التعليم الفني للتعرف على النتيجة، حيث صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، بأن لجان الكنترول تستمر وتواصل أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلبة الذين أدوا امتحانات الدور الأول، وأكد على أن اللجان تعمل على تصحيح الاختبارات بكل دقة وشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه، وأضاف إلى أن الإعلان عن النتيجة سيكون خلال وقت قريب.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اليوم السابع

فيما يتعلق بالموعد الرسمي لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أنه عند الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب سيتم رفع النتائج عبر بوابة التعليم الفني، وتوقع أن تعلن النتائج نهاية شهر يونيو الحالي أو بأقصى تقديم في بداية شهر يوليو القادم، وأشار إلى أن موعد امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 سيكون في تاريخ 30 يوليو 2022، وقد تمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتعد هذه المرحلة مهمة للطلبة حيث تحدد مستقبلهم الدراسي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

أجرت وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية “صناعي / زراعي / تجاري – فندقي / تعليم وتدريب مزدوج”، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات مشددة لمنع تفشى وباء كورونا، حيث حرصت على سلامة الطلبة، وبحسب مصادر في الوزارة فقد خاض نحو 830 ألفاً و753 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية وقد تم توزيعهم على 3080 لجنة امتحانية.

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