اشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile من موقع اللعبة الرسمي سيجعلك تحصل على عدد هائل من الشدات

أثار خبر الإعلان عن صدور لعبة ببجي موبايل في الأسواق جدلاً كبير في العالم بين فئة الشباب، فقد استطاعت جذب ملايين بل مليارات من اللاعبين بعد فترة قليله من طرحها، بالإضافة إلى أنها تمكنت من تكوين شعبية كبيرة تخطت شعبيات الألعاب الإلكترونية الأخرى منذ صدورها في شهر مارس عام 2017، وذلك نظراً لما تحتوي عليه من امكانيات وتحديثات بشكل دائم.

اشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile

كثيرا ما يسأل البعض عن “ما هي أسعار شدات لعبة ببجي موبايل لعام 2022؟: فقامت إدارة لعبة ببجي موبايل بالإعلان عن أسعار شدات ببجي، والتي تختلف من عدد لآخر، وهي على النحو الآتي:

أولاً: يصل سعر عدد 63 شدة إلى 10.6 جنيه مصري.

ثانياً: يصل سعر عدد 198 شدة إلى 48 جنيه مصري.

ثالثاً: يصل سعر عدد 690 شدة إلى 160 جنيه مصري.

رابعاً: يصل سعر عدد 1995 شدة إلى 400 جنيه مصري.

خامساً: يصل سعر عدد 4000 شدة إلى 805 جنيه مصري.

سادساً: يصل سعر عدد 8400 شدة إلى 1610 جنيه مصري.

كما صرحت إدارة لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile إلى إمكانية حدوث زيادة في تلك الأسعار مع تحويل العملات، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

طرق شحن شدات ببجي موبايل 2022

توجد العديد من الطرق التي يستطيع محبي لعبة ببجي موبايل شحن الشدات من خلالها، ويعد موقع ببجي الرسمي هو الموقع الأكثر ضمان لشحن الشدات أكثر من المواقع الأخرى، وتتم العملية بنجاح عند اتباع الخطوات الآتية: