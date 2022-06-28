تصريح جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن إمدادات الغاز الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن سيمسون حثّت الدول على الاستعداد لمواجهة هذا التطور، قائلة: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أدركنا أنه من الممكن حدوث اضطراب خطير للغاية، ويبدو الأمر الآن مرجحاً".
وأضافت المسؤولة الأوروبية: "لقد قمنا بالكثير من العمل المهم للاستعداد لذلك"، موضحة أنه حان الوقت الآن لتكثيف ذلك العمل.
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