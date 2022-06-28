الصحة العالمية: إصابات جدرى القردة تتخطى 3400 على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه منذ 17 يونيو الجارى، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ 8 دول جديدة عن حالات إصابة بجدرى القردة.

وكانت المنظمة أعلنت يوم السبت الماضى، أن جدرى القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، فى حين قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه قلق للغاية من تفشى المرض.