حاكم تكساس يهاجم بايدن ويوجه له اتهاما خطيرا

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم تكساس فى تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا ميتا فى شاحنة مهاجرين فى تكساس. هذه الوفيات على مسؤولية ضمير بايدن. هى نتيجة لسياسته القاتلة بشأن الحدود المفتوحة"، وفقا لقناة "فرنس برس" الفرنسية.

وكانت السلطات الأمريكية بولاية تكساس، قد أعلنت العثور على جثث 46 مهاجرا فى شاحنة، كما تم نقل 16 مصابا إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط السكك الحديدية فى منطقة نائية فى الضواحى الجنوبية للمدينة.