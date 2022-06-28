جدة - نرمين السيد - وقال حاكم تكساس فى تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا ميتا فى شاحنة مهاجرين فى تكساس. هذه الوفيات على مسؤولية ضمير بايدن. هى نتيجة لسياسته القاتلة بشأن الحدود المفتوحة"، وفقا لقناة "فرنس برس" الفرنسية.
وكانت السلطات الأمريكية بولاية تكساس، قد أعلنت العثور على جثث 46 مهاجرا فى شاحنة، كما تم نقل 16 مصابا إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط السكك الحديدية فى منطقة نائية فى الضواحى الجنوبية للمدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم تكساس يهاجم بايدن ويوجه له اتهاما خطيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.