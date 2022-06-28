ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ميناء العقبة إلى 13 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن "نحو 130 مصابًا بحادث العقبة لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات". وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أمس الإثنين، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج فى الميناء الصناعى بالعقبة. وأعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أنه تمت السيطرة على الوضع فى العقبة، بعد حادث تسرب الغاز، قائلا "الوضع فى العقبة تحت السَّيطرة، وكلَفت وزير الصحَة بوضع كل الإمكانات اللازمة بتصرف المستشفيات الموجودة فى مدينة العقبة للتَعامل مع الحادثة".

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