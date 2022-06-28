زلزال أفغانستان.. مسؤول يكشف مصير الناجين واحتمالية وجود هزات أخرى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أفغانى كبير، أمس الاثنين، إن الشعور بالهزات الارتدادية لا يزال محسوسًا فى المنطقة التى ضربها زلزال أفغانستان المميت، الأسبوع الماضى، ولا تزال المنطقة غير آمنة للناجين، فيما تواصل السلطات التصدى لتداعيات الكارثة.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير الصحة العامة الأفغانى بالإنابة، قلندر عباد، فى مؤتمر صحفى فى كابول، إن "المكان ليس آمنًا بعد"، مضيفًا أن المنطقة ما زالت تشعر بهزات أرضية.

وتسببت الهزات الارتدادية يوم الجمعة فى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات فى الهزات اللاحقة التى أبلغ عنها عباد.

وأضاف أن المبانى التى تضررت جزئياً جراء الهزة الرئيسية غير صالحة للعيش، وكان على الناس العيش فى خيام.

ومن ناحية أخرى، أفاد بأن الزئبق سينخفض ​​بسرعة فى الأسابيع القادمة فى الجبال وهو ما يمثل تحديًا جديدًا للسلطات.

وتابع: "الناس ليس لديهم ملاجئ - شيوخ وأطفال ... نطلب من المجتمع الدولى أن ينتبه."

وضرب الزلزال الأكثر تدميرا فى أفغانستان منذ عقود منطقة نائية فى جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود الباكستانية يوم الأربعاء الماضى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة 3000 وتدمير 10000 منزل.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إن من بين القتلى 155 طفلا فيما أصيب نحو 250 طفلا و65 يتيمًا.