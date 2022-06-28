العالم اليوم - بصاروخ الكتف.. فيديو يرصد لحظة استهداف "القرش الروسي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:21 صباحاً - رصد شريط فيديو لحظة ضرب ما قيل إنها طائرة مروحية روسية أثناء الحرب الحالية المندلعة في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جنديا أوكرانيا استخدم صاروخ "ستار ستريك" المضاد للطائرات في إسقاط المروحية الروسية.

و"ستار ستريك" صاروخ بريطاني الصنع، يحمل على الكتف ومداه قصير لا يتجاوز 3 كيلومترات.

ويمتاز بدقته العالية، وتبلغ سرعة الصاروخ ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

وبدا من الفيديو أن الطائرة المروحية الروسية التي استهدفها الصاروخ من طراز "كي إيه- 52"، التي يبلغ ثمنها 14 مليون دولار، وتعرف باسم "القرش الأسود".

وكان العسكري الأوكراني يقف إلى جانب شجرة، وكان يتحدث معه شخص غير ظاهر في الفيديو، يبدو أنه مصوّره.

وخلال لحظات، أطلق الجندي الصاروخ صوب المروحية التي كانت تحلق فوق منطقة زراعية، حتى تمكن إصابتها.

ورغم أن الفيديو لم يظهر سقوط الطائرة، إلا أن مصادر عسكرية أوكرانية قالت إنه جرى إسقاطها.

ولم يعرف متى وقع الهجوم ولا أين، لكن تقارير أوكرانية قالت إنه وقع فيث شرقي البلاد حيث تحتدم المعارك منذ أسابيع.

وتحدثت عن العسكري الذي استهدف الطائرة ينتمي إلى "لواء الهجوم الجوي 95"، ومركزه مدينة جيتومير وسط أوكرانيا.

ولم تتحدث روسيا عن سقوط طائرة مروحية لها من هذا الطراز.

ومنذ بداية الحرب، استغلت كل من روسيا وأوكرانيا سلاح الفيديوهات القصيرة التي تظهر تدمير آليات الطرف الآخر، في إطار الحرب الدعائية بينهما.