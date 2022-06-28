مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء : الامور تحت السيطرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:08 صباحاً - دوت الخليج :- قال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء خالد المعايطة إن حادثة تسرب الغاز جرى أثناء تحميل الحاوية رقم (6) على الرصيف رقم (4).

وبين في حديث للجزيرة مباشر، مساء الإثنين، أن 5 حاويات جرى تحميلها على الباخرة حسب الأصول وبإشراف قسم السلامة العامة قبل وقوع حادثة التسرب.

وبين أن الحاوية (رقم 6) والتي يبلغ حجمها (20 قدم) وتحمل (20 طناً) من غاز الكلورين وأثناء مناولتها انقطع حبل المناولة ما أدى إلى تسرب الغاز في بقعة كبيرة بالميناء.

وأشار المعايطة إلى أن طاقم الباخرة يحمل الجنسيتين الفيتنامية والصينية حيث كان من المنوي أن تغادر إلى جيبوتي.

وأكد المعايطة أنه تمت السيطرة على موقع الحادث بالكامل وتوقف تسرب الغاز، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الخلل الذي حدث.

ولفت المعايطة إلى حركة الملاحة توقفت بشكل كامل، حيتى يتم التعامل مع الحادثة.

بدوره قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة حاج حسن أن عدد الحالات التي أدخلت من طاقم السفينة والموانىء نحو 300 حالة بقي منهم 110-114 إصابة، منها (حالتان حرجتان)

وأكد وفاة 11 حالة منهم (6 أردنيين) والباقي أجانب (من طاقم السفيني المسجلة في هونج كونج حيث يحمل طاقمها الجنسيتين الفيتنامية والصينية).

ونوه بأن “الأمور تحت السيطرة تماما وأن الحالة حرجة عدّت، حيث إن أعداد الإصابات لن تزداد” موضحاً “قمنا بتفتيش الباخرة ل4 مرات للتأكد من إخلاء موقع الباخرة من أي أشخاص”.

وأشار إلى أن الغاز انتشر في محيط 2 كم مربع، ولم ينتشر في المناطق المأهولة سكانياً، مؤكداً أن فعالية الغاز تنتهي بعد ساعتين من انتشاره.

عمليات تعقيم وتطهير لمكان حادثة تسرب الغاز في العقبة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة إن الكوادر المختصة تجري عملية تعقيم وتطهير لمكان وقوع حادثة تسرب الغاز في العقبة.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، أوضح أن عملية التعقيم والتطهير ستنتهي خلال ساعة من الآن، وبالتالي لن يكون هناك أي آثار للحادثة بعد ذلك.

وأشار إلى فرض طوق حول المكانة لمسافة 5 كيلومترات، لإيقاف احتمالية حدوث أي إصابات جديدة.

وأشار إلى وفاة 11 شخصا وانخفاض أعداد المصابين في المستشفيات إلى 123، معربا عن أمله إلى خروج المزيد من المصابين من المستشفيات.

وأكد أن رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة متواجدون في الموقع لمعرفة أسباب الحادثة وآثارها، وجميع الأجهزة المختصة متواجدة في الميدان.

ولفت إلى أنه لم يعد هنالك أي خطورة على العقبة وأهلها وزوارها.

ونوه بأن الإجراءات التي اتخذت فور وقوع الحادثة، مكنت الأجهزة المختصة من السيطرة على الأمور بالسرعة الممكنة.