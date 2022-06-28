رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول عبر epedu.gov.iq لجميع الطلاب في الولايات العراقية بالرقم الامتحاني

بعد انتهاء طلاب الثالث المتوسط 2022 من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور والطلاب في تساؤل عن موعد ظهور النتيجة عبر المواقع الرسمية التابة لوزارة التربية العراقية، حيث من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح خلال الفترة الجارية، فبعد أن يتم الانتهاء من التصحيح يتم رصد درجات الطلاب بجميع المواد الدراسية الذين خضعوا للامتحانات ليتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وبذلك سيتمكن الطلاب من البحث عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

تحرص وزارة التربية العراقية على أن يتم بدء التصحيح للامتحانات بمجرد الانتهاء من خضوع الطلاب للاختبارات وذلك من أجل التسريع بالاعتماد للنتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي، وتعتبر تلك الخدمة الإلكترونية أحد أهم الخدمات التعليمية التي تحرص معظم الوزارات التعليمية في الوطن العربي على تقديمها لطلاب جميع المراحل الدراسية وذلك من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية التي تم تحديدها لمنع انشتار الإصابة الأمراض وخاصة بعد تفشي فيروس كورنا في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير بالذكر إن تلك الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي تم تطبيقها في لجان الامتحان للصف الثالث المتوسط 2022 في العراق، وما زال يتم تطبيقها في امتحانات الدور الثاني من أجل حماية الطلاب عند خضوعهم لجميع الاختبارات التعليمية، وذلك ما يضمن الأمن والسلامة لجميع طلاب تلك المرحلة الدراسية.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق من قبل الطلاب أو أولياء الأمور من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة، والتي مكننا توضيحها من خلال الآتي: