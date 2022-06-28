احصل على 2000 شدة .. الطريقة الذهبية لشحن شدات ببجي موبايل 2022 حتى تنجز مهمتك

يبحث العديد من محبي لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE عن العديد من الطرق التي يمكن استخدامها بسهولة لشحن الشدات الخاصة باللعبة، وذلك نظراً لأهمية شحن تلك الشدات لتطوير شكل اللعبة من الداخل والحصول على كافة الأشكال الجديدة الخاصة بالأسلحة والملابس والسيارات، كما يبحث البعض عن طرق مجانية للحصول على تلك الشدات وهو أمر غير ممكن، وعوضاً عن ذلك يمكن استبداله عن طريق الحصول على بعض النقاط وتحويلها إلى شدات وذلك من أجل شراء ما ترغب فيه باللعبة من أدوات أو معدات أو ملابس وغيرهم الكثير من الأغراض التي تحتاجها في كل مستوى جديد بلعبة ببجي موبايل الجديدة PUBG MOBILE 2022.

الطريقة الذهبية لشحن شدات ببجي موبايل 2022

يستطيع اللاعبين اللجوء إلى خيار شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE من خلال الرصيد، وهي طريقة سهلة وبسيطة ويستخدمها العديد للشحن، ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: يجب أن يقوم اللاعب بالدخول إلى الموقع الرسمي لشدات ببجي، ثم ينقر على لعبة ببجي في الصفحة الرئيسية.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يقوم بتحديد مقدار الشدات التي يرغب في شرائها، مع الحرص على إدخال الكود الخاص به بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة: بعد النقر على أيقونة (حسناً)، يقوم اللاعب بالنقر على خيار (Pay By Mobile) من خيارات الدفع المتوفرة.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية يقوم بالنقر على خيار (ادفع الآن)، وبعد إتمام كافة الإجراءات يجب أن يتأكد اللاعبين من نجاح العملية.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022

لا تقتصر طريقة شحن شدات ببجي على طريقة الرصيد فقط بل تشمل أيضاً ال ID، ويتم ذلك من خلال موقع ميداس باي (midasbuy) الذي يوفر العديد من خيارات الشحن، سواء كان عدد محدد من الشدات أو حزمة كاملة، ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية: