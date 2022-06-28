نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي
بعد تساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن نتيجة الثالث المتوسط قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة، وتعتبر النتيجة هامة جدا لمستقبل الطلاب والطالبات وصرحت الوزارة بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي وذلك من خلال إدال الاسم والرقم الامتحاني للطالب فقط دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات أو بيانات أخرى، وتلك من أفضل الخدما التعليمية المقدمة من وزارة التربية العرقية حتى الآن.
نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق
يشعر الطلاب والطالبات بالقلق والتوتر الشديد بعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط وذلك لأنهم يترقبون ظهور النتيجة في أقرب وقت، وتعتبر نتيجة الثالث المتوسط من أهم النتائج وذلك لاعتماد الكثير من الأشياء حولها ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل كامل بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة جميع النتائج وذلك لتجنب حدوث أي خطأ وحتى يأخذ كل طالب وطالبة حقة بالكامل، ثم بعد ذلك سوف يتم الإعلان عنها بعد ذلك ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي وذلك للتسهيل على الطلاب والقليل من التزاحم في جميع المدارس والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق
ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة الثالث المتوسط وينتابهم حاله من القلق والتوتر ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القادمة ويستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي والقيام بالخطوات التالية:
- أولا: يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.
- ثانيا: ثم قم بالضغط على تسجيل دخول.
- ثالثا: وبعد ذلك قم بالضغط على نتائج امتحانات الدور الأول.
- رابعا: ثم قم باختيار الصف الثالث المتوسط.
- خامسا: وبعدها قم بتحديد المحافظة التابع لها.
- سادسا: ثم قم بكتابة بياناتك بشكل صحيح.
- سابعا: وأخيرا قم بالضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة والدرجات فورا.
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