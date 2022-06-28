نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني للطالب الاستعلام من موقع وزارة التربية العراقية

ما زال طلاب الثالث المتوسط في العراق ينتظرون ظهور نتائجهم للفصل الدراسي الثاني خلال ذلك العام من خلال الموقع الرسم التابع لوزارة التربية العراقية، حيث من المنتظر اعتماد النتائج خلال الساعات المقبلة على الموقع وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب على مستوى جميع الولايات العرقية، ولذلك نرى الطلاب وأولياء الأمور في ترقب لظهور النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن جميع المواقع التي تزعم تأخر ظهرن النتيجة عن شهر يونيو أفادت الوزارة بكونها كاذبة ولا مجال للصحة لما يزعموه.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

لقد وجدنا أن نسب البحث عن نتائج طلاب الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق في ازدياد بعد أن نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ما يفيد أن نتائج العام الجار يسوف يتم تأخيرها عن موعد الظهور بكل عام، ولقد أكدت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سوف تظهر في موعدا المحدد دون تأخير، كما سيستطيع الطلاب الاستعلام عنها إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس فقط دون الحاجة للبحث عنها على شتى المواقع الإلكترونية الأخرى، حيث أن الاعتماد الرسمي للنتيجة سيكون من خلال موقع الوزارة الرسمي فقط وسيتم الاستفسار أو الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

ظهور نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول في العراق

لا شك ان تلك الأوقات الصعبة تمر ببطء نظرا للانتظار ولذلك نجد الكثير من أولياء الأمور يقوموا بالبحث الرسيم عبر موقع الوزارة للتأكد من ظهر النتيجة أم لا، ويمكننا توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق من خلال الآتي: