نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني للطالب الاستعلام من موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي
ما زال طلاب الثالث المتوسط في العراق ينتظرون ظهور نتائجهم للفصل الدراسي الثاني خلال ذلك العام من خلال الموقع الرسم التابع لوزارة التربية العراقية، حيث من المنتظر اعتماد النتائج خلال الساعات المقبلة على الموقع وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب على مستوى جميع الولايات العرقية، ولذلك نرى الطلاب وأولياء الأمور في ترقب لظهور النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن جميع المواقع التي تزعم تأخر ظهرن النتيجة عن شهر يونيو أفادت الوزارة بكونها كاذبة ولا مجال للصحة لما يزعموه.
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022
لقد وجدنا أن نسب البحث عن نتائج طلاب الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق في ازدياد بعد أن نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ما يفيد أن نتائج العام الجار يسوف يتم تأخيرها عن موعد الظهور بكل عام، ولقد أكدت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سوف تظهر في موعدا المحدد دون تأخير، كما سيستطيع الطلاب الاستعلام عنها إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس فقط دون الحاجة للبحث عنها على شتى المواقع الإلكترونية الأخرى، حيث أن الاعتماد الرسمي للنتيجة سيكون من خلال موقع الوزارة الرسمي فقط وسيتم الاستفسار أو الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
ظهور نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول في العراق
لا شك ان تلك الأوقات الصعبة تمر ببطء نظرا للانتظار ولذلك نجد الكثير من أولياء الأمور يقوموا بالبحث الرسيم عبر موقع الوزارة للتأكد من ظهر النتيجة أم لا، ويمكننا توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق من خلال الآتي:
- الخطوة الأولى: قم بالدخول عبر الرابط المباشر لوزارة التربية العراقية أو قم بالبحث عناه عبر محرك البحث جوجل.
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور وفي حالة عدم القدرة على الدخول قم بتسجيل حساب جديد على المنصة.
- الخطوة الثالثة: وفي تلك الخطوة قم بكتابة بعض البيانات الهامة للطالب وهي محافظته أي الولاية التي يقتن فيها والرقم الامتحاني والاسم الرباعي للطالب.
- الخطوة الرابعة: ثم قم بالضغط على خيار “الاستعلام” وسيتم عل الفور عرض النتيجة للطالب أو الطالبة بالصف الثالث المتوسط.
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