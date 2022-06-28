استعلم الان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني في جميع ولايات العراق

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من المنتظر خلال الساعات القادمة الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق على مستوى جميع محافظات العراق، حيث سيتمكن كلا من الطلاب والطالبات بذلك العام الدراسي من الاستعلام إلكترونيا عن النتائج دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو أحد الإدارات التعليمية، مما يوفر العبء والمجهود على كلا من الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والقيام بإجراء الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة باستخدام الاسم والرقم الامتحاني فقط، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة معتمدة ويمكن طباعتاه من الموقع إن أردت.
نتائج الثالث المتوسط 2022 في الولايات العراقية
من المنتظر ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في جميع المحافظات والولايات العراقية عبر اعتمادها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وذلك من أفضل التطوير التعليمي الذي تم داخل المؤسسات التعليمية خلال الآونة الأخيرة حيث لن يكون أح مكونات التعليم في العراق بحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمة للتوصل إلى النتائج وهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يتم اعتماد النتائج وبشكل نهائي وإلكتروني عبر المنصة بسهولة.
ولكن يرجع سبب تأخير ظهور النتيجة هو قيام الوزارة باعتماد درجات كل الطلاب على مستوى جميع محافظات العراق بما فيها (أربيل – الأنبار – بغداد – البصرة – حليجة – ذي قار – القادسية – السليمانية – كربلاء – كركوك – واسط – النجف – المثنى – صلاح الدين – ميسان – واسط – دهوك) وغيرهم الكثير من المحافظات والمدن الأخرى.
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022
هناك خطوات بسيطة يمكن أن يقوم بها ولي الأمر أو الطلاب والطالبات من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2002 في العراق الدور الأول على مستوى جميع الولايات والمحافظات العراقية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- الخطوة الأولى: قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.
- الخطوة الثانية: ثم نقوم بالضغط على خيار “تسجيل الدخول” ونقوم بإدخال البيانات الاسم وكلمة السر وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على “حساب جديد” ونعمل على إدخال جميع البيانات المطلوبة سواء للطالب أو لولي الأمر.
- الخطوة الثالثة: بعد الدخول على الحساب يتم الدخول على “الصف الثالث المتوسط”.
- الخطوة الرابعة: نقوم بتحديد المحافظة التي يعيش فيها الطالب ونقوم باختيارها.
- الخطوة الخامسة: نقوم بإدخال الاسم والرقم الامتحاني للطالب أو الطالبة.
- الخطوة السادسة: نقوم بالضغط على خيار “عرض النتيجة” وسيتم ظهورها في ملف pdf.
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