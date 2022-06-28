استلم 2500 شدة حالاً .. شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية من موقع شحن pubg mobile الرسمي

شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية من الطرق التي يبحث عنها محبين اللعبة حتى يستطيعون استكمال مهامهم، لذلك فإن شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا على مستوى العالم، حيث أصبحت لعبة ببجي من أكثر الألعاب شهرة وهي إحدى ألعاب الحروب والقتال التي يحبها الشباب والمراهقين وحتى الأطفال.

شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية

شدات ببجي هي التي تساعد اللاعبين على شراء الأسلحة التي يقاتلون بها والحصون التي يضعونها لحمايتهم من الأعداء الذين يحاربونهم إضافة إلى ملابس الدفع، يميل الشباب والأطفال إلى شحن شدات ببجي بدون دفع أي تكلفة ودون أن يتعرضوا لعمليات النصب والاحتيال أو الدخول إلى مواقع مجهولة الهوية.

ما هي خطوات شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية؟

يستطيع اللاعب أن يقوم بشحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية من خلال اتباعه لخطوات بسيطة أعلنتها الشركة المسئولة عن اللعبة؛ هذه الخطوات هي:

أن يتوجه اللاعب إلى موقع شحن شدات ببجي.

أن ينقر على الأيقونة الخاصة بشراء شدات ببجي.

أن يضع الآي دي المخصص له في الخانة المخصصة لذلك.

أن يؤكد أنه ليس روبوت ثم ينقر على كلمة دخول.

يحدد اللاعب الدولة التي يتبعها وعملتها.

يدخل رقم هاتفه ويحدد طريقة سداد المبلغ المخصص بشحن الشدات.

سيستقبل رسالة على تليفونه المحمول لإتمام تأكيد عملية الشراء.

يضع الكود الخاص بتأكيد الشراء ثم يضغط على كلمة موافق.

سيجد أن شدات ببجي جددت له وسيحصل على هدايا كثيرة.

معلومات عن لعبة ببجي

أصدرت لعبة ببجي سنة 2018 واشتهرت كثيرًا خلال الفترة الماضي حتى أن لاعبيها يزيد عن 400 مليون لاعبًا في الأسبوع، ومعنى شدات ببجي هي عملات في اللعبة ورمزها uc، بينما كلمة رويال هي طور يعطي للاعب مهام يقوم به بشكل يومي ومهام بشكل أسبوعي في اللعبة وفي حال الانتهاء منها بنجاح يحصل اللاعب على نقاط ثم جوائز متميزة سواء كانت سكنات للأسلحة أو مركبات أو قنابل أو أطقم ملابس، ومن الجدير بالذكر أن مهمات اللعبة ليس ثابتة كل يوم، بل تتغير يومياً حتى تكون بمثابة تحدي جديد لللاعبي وممارسي لعبة ببجي.