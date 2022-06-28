نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن 5000 جوهرة.. الطريقة الذهبية لشحن جواهر فري فاير 2022 عن طريق الموقع الرسمي Free Fire في المقال التالي
تعتبر شدات لعبة فر فاير من الأشياء التي تمكنك من شراء الكثير من الأدوات داخل اللعبة بسهولة دون الحاجة إلى العثور عليها والسير في اللعبة لمسافات طويلة للبحث عنها، حيث يمكن أن تحصل على تلك الامتيازات بسهولة من خلال، ولهذا يقوم الكثير من اللاعبين في البحث عن طرق يستطيعوا من خلالها الحصول على جواهر فري فاير، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل على منح اللاعبين تلك الجواهر مقابل لعبهم للعبة من خلال موقعهم أو عرض فيديوهات اللعب عليها بشكل يومي، ولذلك حرصنا على توضيح كيفية الحصول على الجواهر بسهولة وبشكل مجاني.
طريقة شحن جواهر فري فاير 2022
لا شك أن لعبة فري فاير حصلت على مستويات عالية من النجاح نتيجة إقبال اللاعبين عليها في كل يوم من جميع أنحاء العالم، ولذلك لقد تم وضع بعض المكافآت لساعات اللعب على اللعبة أو عند الشحن، حيث يمكننا توضيحها من خلال الآتي:
- عند شحن 10 دولارات يمكنك الحصول على 690 جوهرة.
- أما عند شحن 25 دولار يمكنك الحصو على 1995 جوهرة.
- وفي حالة شحنك 50 دولار سوف تحصل على 4000 جوهرة.
- أما بالنسبة لشحنك 60 دولار سوف تحصل على 5000 جوهرة.
ولذلك يقوم الكثير من لاعبي اللعبة بشحن الجواهر بشكل إلكتروني من خلال استخدام البطاقات المصرفية الخاصة بهم عبر اللعبة دون الحاجة للجوء لأي موقع مجهول الهوية وذلك لضمان عدم اختراق الحساب من أي موقع أو شخص ما.
خطوات شحن جواهر فري فاير
يمكننا شحن جواهر فري فاير بعدة خطوات بسيطة، وهيك
- أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة فري فاير.
- ثانيا: ثم قم بالدخول على حسابك في حال تسجيلك على الموقع من قبل وفي حالة عدم وجود حساب قم بالضغط على “حساب جديد”.
- ثالثا: قم بالضغط على خيار “شراء جواهر” ثم قم بإدخال بياناتك الاسم ورقم الـ ID الخاص بك.
- رابعا: ثم قم بتحديد الدولة التي تقيم فيها ثم إدخال معلومات بطاقتك البنكية ورقم هاتفك وقم بالنقر على كلمة التالية.
- خامسا: ثم قم باختيار المبلغ الذي تود الشراء به باستخدام البطاقة وضغط على كلمة “دفع” وسيتم استلام رسالة على هاتفك تفيد دفع قيمة الجواهر وشرائها.
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