بايدن يتوعد روسيا بـ مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تدوينة عبر صفحته بموقع "تويتر": مجموعة السبع ستواصل ضرب مجمع بوتين للصناعات العسكرية فى النقاط الأكثر ألما، وستمنع احتياطيات البنك المركزى من دعم اقتصاده الآيل للانهيار، وحرمان بوتين من الموارد التى يحتاج إليها لخوض حربه".

وأتبع بايدن هذه التغريدة بأخرى قال فيها: "كان من الممكن أن نغض الطرف عن حرب بوتين ضد أوكرانيا ما كان سيمنع ارتفاع سعر الغاز كما هو الحال الآن.. نحن نقف بفخر مع أوكرانيا".

ومن جانبها حذرت روسيا، أمس الاثنين، من أى تعدٍ من قبل حلف شمال الأطلسى "الناتو"، على شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن العواقب ستكون "كارثة كاملة".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف، إن أى تعدٍ على شبه جزيرة القرم من قبل دولة عضو فى "الناتو" قد يرقى إلى مستوى إعلان حرب على روسيا، مما قد يؤدى إلى "حرب عالمية ثالثة".

وأضاف ميدفيديف فى تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا، القرم جزء من روسيا. وهذا يعنى إلى الأبد. أى محاولة للتعدى على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب ضد بلدنا".

وتابع: "وإذا تم ذلك من قبل دولة عضو فى الناتو، فهذا يعنى الصراع مع حلف شمال الأطلسى بأكمله ؛ حرب عالمية ثالثة. كارثة كاملة".