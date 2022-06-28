روسيا: أمريكا لم تؤكد نواياها بشأن إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن بلاده لم تتلق إخطارًا بشأن نوايا واشنطن فى هذا الصدد.
وتأتى تصريحات بيسكوف تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام غربية من أنباء عن اعتزام الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخى متوسطة وطويلة المدى.
ومن جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف، إن أى تعدٍ على شبه جزيرة القرم من قبل دولة عضو فى "الناتو" قد يرقى إلى مستوى إعلان حرب على روسيا، مما قد يؤدى إلى "حرب عالمية ثالثة".
وأضاف ميدفيديف فى تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا، القرم جزء من روسيا. وهذا يعنى إلى الأبد. أى محاولة للتعدى على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب ضد بلدنا".
وتابع: "وإذا تم ذلك من قبل دولة عضو فى الناتو، فهذا يعنى الصراع مع حلف شمال الأطلسى بأكمله ؛ حرب عالمية ثالثة. كارثة كاملة".
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