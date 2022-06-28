وسائل إعلام أمريكية: بايدن يعتزم تمديد بقاء قواته فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر -لشبكة "إن بى سى" الأمريكية- إنه من المقرر أن يعلن بايدن هذا القرار رسميا خلال وجوده فى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجارى، بعد مشاركته فى ألمانيا فى قمة مجموعة السبع.

ونوَّهت المصادر بأن عدة مئات إضافية من الجنود قد يتمركزون فى بولندا بصورة أكثر دواما.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كانت قد أرسلت قوات إلى بولندا فى أوائل شهر فبراير الماضى فى مسعى لتعزيز أوروبا الشرقية ودفاعات حلف الناتو مع توقع الهجوم الروسى على أوكرانيا والذى حدث يوم 24 من نفس الشهر.

ونشرت البنتاجون 4700 جندى من الفرقة 82 إلى بولندا المحاذية حدوديًا مع أوكرانيا على امتداد شهر فبراير، ثم أعيد توجيه قوات أمريكية أخرى فى ألمانيا ورومانيا قبل الهجوم.

وفى مارس الماضى، أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تمديد بقاء القوات فى بولندا فى ظل استمرار الحرب، ثم زار بايدن القوات فى أواخر مارس لرفع معنويات الجنود، وأعلن آنذاك أن هناك 10500 جندى متمركزون فى بولندا.