حادث قطار ميزورى.. ارتفاع حصلة الضحايا إلى رقم صادم

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن دورية الطرق السريعة، إن القطار الذى كان على متنه 255 شخصًا، خرج عن مساره، واصطدم بشاحنة قلابة عند معبر بالقرب من ميندون فى ولاية ميزورى.

وكان القطار متوجهًا من من لوس أنجلوس إلى شيكاغو، حاملًا بداخله 243 راكبا و12 من أفراد الطاقم.

ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، قال المجلس الوطنى لسلامة النقل مساء الاثنين إنه سيطلق فريقًا من 14 عضوًا للتحقيق فى الحادث مضيفًا أن المحققين سيصلون إلى مكان الحادث الثلاثاء.