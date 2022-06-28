نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء السعودية حالات فصل الخدمة عن المواطنين وكيفية تقديم الاعتراض علي فاتورة الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة الكهرباء السعودية بالمملكة العربية السعودية الحالات التي يتم فيها فصل الخدمة عن المواطنين، وأشارت إلى وجود حالتين من انقطاع التيار الكهربائي المؤقت حتى يتم تغيير الوضع من قبل المستهلك مع الشركة، وقد حذرت الشركة في بيانها على موقعها الرسمي بتويتر جميع المواطنين؛ من تراكم الفواتير الشهرية وعدم السداد لما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المستهلك.

وأضافت الشركة طريقة إبلاغ المستخدم بانقطاع الخدمة قبل فصلها، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي من المنزل، كما وضحت شركة الكهرباء السعودية كيفية تقديم الاعتراض على الفواتير.

الكهرباء السعودية حالات فصل الكهرباء عن المواطنين

كشفت الشركة عن حالات انقطاع التيار الكهربائي السعودية وحذرت من الوقوع في مثل هذه الحالات لمنع الانقطاع المؤقت للخدمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المستهلكين المعاقبين من قبل الجهات المختصة بالعمل في الشركة.

وتضمنت الحالات التي يتم فصل فيها التيار الكهربائي عن المواطن على النحو التالي:

الفواتير غير المسددة المتراكمة لدى المستفيد لأكثر من ثلاثة أشهر.

عندما يصل الرصيد السابق للمستهلك إلى أكثر من ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره، فقد نوهت شركة الكهرباء السعودية على جميع المواطنين والمقيمين؛ من ضرورة تتبع استهلاك الكهرباء أول بأول ومعرفة الفواتير التي لن يتم تسديدها. كما وجهت إلي ضرورة استخدام خدمة كشف الحساب الحالي التي تتيح للمستهلك معرفة بيان استهلاكه. ويتم تنفيذ جميع هذه الخدمات من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء

كشفت الشركة السعودية عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. حيث يتم الاستعلام عنها من خلال العديد من الطرق المختلفة، ومن ابززها التالي:

تسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي لشركة الكهرباء.

يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق الشركة ويتم تحميله من متجر الهاتف.

كما يمكن من خلال الرقم الموحد 920001100 الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

قد قامت الشركة بتفويض سداد الفواتير عبر نقاط البيع المتوفرة عند مكاتب خدمة المشتركين. وذلك بهدف تسهيل سداد الفاتورة على المواطن. كما يمكن السداد عن طريق الدفع الإلكتروني وذلك وفق الطرق المختلفة التي تتيحها الشركة.

كيفية تقديم الاعتراض علي فاتورة الكهرباء

وضحت الجهات المسؤلة انه يتثنى للمواطن من تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: