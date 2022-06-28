موقع استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

لقد تم خضوع طلاب الثالث المتوسط 2022 في العراق للامتحانات خلال الشهر الجاري ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجهم خلال الساعات القادمة، ولكن نظرا لخوف وتوتر الطلاب من تأخر ظهور النتيجة جعلهم يقومون بالبحث كثيرا عبر محركات البحث كثيرا عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق، ولقد أشارت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سوف يتم الإعلان عناه رسميا بمجرد الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب على مستوى جميع الولايات العراقية.

موقع استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

إن الموقع المسؤول عن استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول هو موقع وزارة التربة العراقية حيث غنه الموقع الوحيد المعتمد الذي بإمكانه رص درجات الطلاب، ولا صحة لما يتم انتشاره من بعض المواقع الإلكترونية الغير رسمة ومجهولة المصدر التي تزعم امتلاكها نتائج الطلاب فلا صحة لكل تلك الشائعات المنتشرة، حيث سيتم الإعلان رسميا عن ظهور النتيجة عبر حسابات وزارة التربية العراقية وسيتم نشر الرابط الرسمي المباشر لعرض النتائج من أجل استطاعة طلاب مرحلة الثالث المتوسط أن يقوموا بالاستعلام إلكترونيا عن نتائجهم.

موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

من الجدير بالذكر لكي يتمكن الطالب من إتمام مرحلة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج أن يكون لديه حساب على موقع وزارة التربية العراقية أو بمعنى الأصح أن يقوم ولي الأمر بعمل حسابك، فإذا كنت من طلاب الثلث المتوسط في العراق عليك الآن عمل حساب (عضوية) بالموقع حت تتمكن من الاستعلام إلكترونيا عن نتيجتك وحرصا على عدم ضياع بيانات العضوية فعل خدمة الدخول التلقائي عند فتح الموقع كل مرة للاستعلام.

خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط بالعراق

هناك بعض الخطوات التي ستتمكن من خلالها البحث عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق، وهي: