كيفية تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الكترونيًا 1443 خطوات حجز ميعاد في الأحوال المدنية

تجديد الهوية الوطنية قامت منصة أبشر الإلكترونية بتوفير خدمة التجديد الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر منصة أبشر من أبرز المنصات الالكترونية التي تقوم بتوفير العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين السعوديين والمقيمين والتي يمكنهم أن يقوموا بها بصورة الكترونية، ولذلك يمكنك أن تقوم بتجديد الهوية الوطنية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة، سيتم التعرف علي جميع الخطوات والتفاصيل بشكل كامل، من خلال المقال.

كيفية تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

يمكنك الحصول على خدمة تجديد الهوية الوطنية والتي تعد من أهم وأبرز الخدمات التي يجب القيام بها داخل المملكة العربية السعودية، لأنه في حالة التأخير عن موعد التجديد سيتم دفع غرامة نقدية، ولكي تتجنب ذلك فعليك اتباع الخطوات التالية:

اولًا قم بالتوجه الي الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة الأفراد.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول على المنصة.

قم باختيار كلمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر الخدمة التي ترغب في الحصول عليها، وهي تجديد الهوية الوطنية.

سيطلب منك أن تقوم بإدخال كافة المعلومات الهامة.

الضغط على كلمة التقديم.

واخيرًا قم بحجز ميعاد في الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية الوطنية الجديدة.

طريقة حجز ميعاد في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

قامت منصة أبشر الإلكترونية بتوفير خدمة حجز ميعاد في الأحوال المدنية، والتي يذهب إليها الكثيرين من المواطنين السعوديين والمقيمين للحصول على كافة الخدمات التي يرغبون فيها، وللتعرف علي طريقة حجز الموعد تابع التالي: