تمويل شخصي بأقساط ميسرة 20,000 ريال بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم إدارية

تمويل شخصي بأقساط ميسرة شهرية لمدة ثلاثة سنوات تلك من أفضل المزايا المتاحة في الوقت الحالي عبر شركة اليسر للتمويل حيث نجحت تلك الشركة في تقديم تمويل للأفراد وللشركات في السعودية ومن أهم التمويلات المقدمة للأفراد التمويل الشخصي الأصغر حيث أمتاز التمويل بحرية الحصول عليه بدون موافقة الكفيل سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم دائمًا داخل أراضي المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر كذلك أتاحت الشركة التمويل الشخصي عبر الأونلاين لكي يحصل العملاء على أفضل تمويل بموافقة فورية بدون كفيل أو ضامن بفترة سداد ميسرة للجميع بدون رسوم إدارية بالاتفاق مع الشريعة الإسلامية في السعودية.

أهم مميزات برنامج التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

أمتاز التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل بأنه يحقق جميع رغبات المواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث يمتاز بأن التمويل متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمنح تلك التمويل بسيولة نقدية من 2000 ريال حتى 20 ألف ريال سعودي بدون دفع أجور وكالة بالشركة وبدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المطلوب وغيرها من المزايا التمويلية المتوفرة خلال شركة اليسر للتمويل كالتالي:

يتميز بالحصول على تمويل بدون كفيل للسعودي يصل إلى 20,000 ريال سعودي بخلاف المقيمين بالمملكة يتم الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل حتى 10,000 ريال.

تمويل شخصي بأقساط ميسرة بموافقة فورية بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل.

كذلك التمويل بدون رسوم إدارية بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

إيضًا متوافق هذا التمويل الشخصي الأصغر مع اللجنة الشرعية الإسلامية داخل أراضي السعودية.

أفضل فترة سداد حتى 36 شهر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كافة الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر