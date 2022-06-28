شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين والمطلقات بالمملكة 1443 تعرف علي خطوات الاستعلام بالسجل المدني

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بالمملكة ١٤٤٣ من الأمور التي يتم البحث عنها كبيرة خلال هذه الفترة خاصة بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير هذا الدعم الي الجميع من محدودي الدخل لمساعدتهم على مواجهة التحديات التي يصابون بها نتيجة غلو الأسعار، وارتفاع قيمة السلع الأساسية، وذلك نتيجة تدهور الاقتصاد في العالم كله، ولذلك اتجهت المملكة متمثلة في وزارة الموارد البشرية الي تقديم الدعم المادي الشهري للفئات المستحقة ذات الدخل الضعيف، ومن بينهم الموظفين الذين لديهم الكثير من الأعباء، ولمعرفة شروط استحقاق المعاش للموظف تابع المقال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بالمملكة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها في الموظفين لاستحقاق الدعم النقدي الشهري، وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الموظف الراغب في الحصول على الدعم الشهري سعودي الأصل، الجنسية.

إقامة الموظف إقامة مستديمة بالأراضي السعودية.

عدم امتلاك المتقدم أي أملاك أو عقارات ذات قيمة باهظة.

يجب عدم تخرج المتقدم من مركز الايواء الحكومي.

من الضروري عدم زيادة قيمة الدخل الشهري لأسرة الموظف عن ١١٠٠ ريال.

عدم زيادة دخل الفرد الواحد عن ٥٥٠ ريال سعودي.

يجب أن يتم تقديم جميع الأوراق التي يطلبها منك البرنامج التي تثبت صحة بياناتك.

شروط استحقاق الضمان المطور للمرأة المطلقة

إقامة السيدة المطلقة بالأراضي السعودية على الدوام.

أن تكون المطلقة ليس لديها أي أملاك أو دخل يعيلها.

من الضروري وجود حساب بنك للسيدة ليتم تحويل الدعم النقدي شهريًا.

عدم عمل السيدة في أي جهة حكومية أو خاصة.

يجب أن تكون المرأة المطلقة طليقها سعودي.

استحقاق المعاش للمرأة المطلقة الغير سعودية

قامت الوزارة باستثناء عدد من السيدات الغير سعوديات للحصول على معاش الضمان، ولكن بشروط، وهي كالتالي:

السيدة المتزوجة من رجل سعودي.

الأرملة أو المطلقة، ولديها أبناء من اب سعودي بشرط الإقامة الكامل. في المملكة.

السيدات الأرامل الذين لديهم أبناء ايتام بشرط وجود بطاقة تنقل، ويجب أن تكون سارية.

الأشخاص من ذوي الإعاقة.

يتم استثناء أبناء الأرملة، والمطلقة من اب غير سعودي مع تقديم عقد الزواج الرسمي.

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور بالسجل المدني

يمكنك الاستعلام عن الضمان المطور بالسجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية: