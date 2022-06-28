وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022/1443

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وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443/2022 حيث يتم تحديد توقيت صلاة عيد الاضحى قبل العيد بمدة كافية ؛ نظرًا إلى أن ذلك من الأمور التي يهتم بها كافة أبناء المملكة العربية السُّعُودية والأمة الإسلامية بِرُمَّتها ، نظرًا إلى أن صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الاضحى تعد من السنن المؤكدة والمستحبة عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ، ولذلك ؛ سوف يتم فيما يلي عبر ثقفني توضيح موعد صلاة عيد الأضحى المبارك وطريقة أداء صلاة العيد بالتفصيل.
وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية ٢٠٢٢ / ١٤٤٣
لقد تم تحديد موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ / ١٤٤٣ في المملكة العربية السُّعُودية ليكون قبيل شروق الشمس بخمسة عشر ١٥ دقيقة في معظم المناطق، ويأتي توقيت صلاة عيد الاضحى السعودية على النحو التالي:
- موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: الساعة ٥.٣١ ص
- توقيت صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة: ٦.٠٤ ص.
- موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة: ٦.٠٥ ص.
- وقت صلاة العيد في جدة: ٦.٠٦ ص.
- توقيت صلاة العيد في نجران: ٥.٥٤ ص
- موعد صلاة العيد الاضحى بالدمام وقطيف: ٥.١٤ ص.
- موعد الصلاة في تبوك: ٦.٠٤ ص.
- موعد الصلاة في الطائف: ٦.٠٢ ص.
طريقة أداء صلاة العيد
من المستحب أن تتم إقامة صلاة العيد في الساحات العامة وأن يخرج إليها النساء والرجال والأطفال ويتم أداء الصلاة جماعة خلف الإمام كما يلي:
- عدد ركعات صلاة العيد هو ركعتين فقط.
- يبدأ الإمام الركعة الأولى بدعاء افتتاح الصلاة.
- ثم يكبر عدد من التكبيرات يبلغ سبعة تكبيرات في الركعة الأولى + تكبيرة الإحرام.
- ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم سورة قرآنية قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم.
- الركوع ثم السجود ثم القيام إلى الركعة الثانية.
- يكبر الإمام تكبيرة للقيام إلى الركعة الثانية + خمس ٥ تكبيرات.
- يليها أيضًا قراءة سورة الفاتحة ثم ما تيسر من الذكر الحكيم.
- الركوع ثم السجود ثم الجلوس لقول التحيات.
- التسليم والانتهاء من الصلاة.
ضوابط صلاة العيد
من أهم ضوابط وسنن صلاة العيد ما يلي:
- يفضل إقامة صلاة العيد في الساحات العامة ، لكن لا حرج من إقامتها داخل المسجد عند الحاجة إلى ذلك.
- ينبغي أن تكون صلاة العيد جماعية لكن يمكن للمسلم إذا فاتته صلاة الجماعة لأي سبب أن يقوم بأداء صلاة العيد بمفرده في المنزل.
- ينبغي الالتزام باللباس المناسب للصلاة والتطيب للرجال وعدم الإسراف في الزينة خصوصًا للنساء.
- /من المستحب أن لا يعود المثلي من نفس الطريق الذي جاء منه إلى الصلاة، بل يتبع طريق آخر إذا أمكن.
- من المستحب أن يجلس المسلم بعد الانتهاء من صلاة العيد من أجل الاستماع إلى خُطْبة الصلاة التي يلقيها الإمام ب الإفراغ من الصلاة.
- ومن المستحب أيضًا أن يقوم المسلمين بتقديم تهاني العيد بعضهم إلى بعض قبل وبعد الصلاة.
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