وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022/1443

وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443/2022 حيث يتم تحديد توقيت صلاة عيد الاضحى قبل العيد بمدة كافية ؛ نظرًا إلى أن ذلك من الأمور التي يهتم بها كافة أبناء المملكة العربية السُّعُودية والأمة الإسلامية بِرُمَّتها ، نظرًا إلى أن صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الاضحى تعد من السنن المؤكدة والمستحبة عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ، ولذلك ؛ سوف يتم فيما يلي عبر ثقفني توضيح موعد صلاة عيد الأضحى المبارك وطريقة أداء صلاة العيد بالتفصيل.

وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية ٢٠٢٢ / ١٤٤٣

لقد تم تحديد موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ / ١٤٤٣ في المملكة العربية السُّعُودية ليكون قبيل شروق الشمس بخمسة عشر ١٥ دقيقة في معظم المناطق، ويأتي توقيت صلاة عيد الاضحى السعودية على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: الساعة ٥.٣١ ص

توقيت صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة: ٦.٠٤ ص.

موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة: ٦.٠٥ ص.

وقت صلاة العيد في جدة: ٦.٠٦ ص.

توقيت صلاة العيد في نجران: ٥.٥٤ ص

موعد صلاة العيد الاضحى بالدمام وقطيف: ٥.١٤ ص.

موعد الصلاة في تبوك: ٦.٠٤ ص.

موعد الصلاة في الطائف: ٦.٠٢ ص.

طريقة أداء صلاة العيد

من المستحب أن تتم إقامة صلاة العيد في الساحات العامة وأن يخرج إليها النساء والرجال والأطفال ويتم أداء الصلاة جماعة خلف الإمام كما يلي:

عدد ركعات صلاة العيد هو ركعتين فقط.

يبدأ الإمام الركعة الأولى بدعاء افتتاح الصلاة.

ثم يكبر عدد من التكبيرات يبلغ سبعة تكبيرات في الركعة الأولى + تكبيرة الإحرام.

ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم سورة قرآنية قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم.

الركوع ثم السجود ثم القيام إلى الركعة الثانية.

يكبر الإمام تكبيرة للقيام إلى الركعة الثانية + خمس ٥ تكبيرات.

يليها أيضًا قراءة سورة الفاتحة ثم ما تيسر من الذكر الحكيم.

الركوع ثم السجود ثم الجلوس لقول التحيات.

التسليم والانتهاء من الصلاة.

ضوابط صلاة العيد

من أهم ضوابط وسنن صلاة العيد ما يلي: