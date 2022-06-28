نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 خطوات التقديم برقم السجل المدني وطريقة طباعة نموذج الفحص الطبي 

أعلنت وزارة التعليم داخل المملكة عن نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1443، الذي تم إطلاقه من قبل حتي يتمكن ولي الأمر بتسجيل أبنائهم بالمدارس الذين يريدونها، تم عمل هذا النظام الكترونيًا للتسهيل علي العديد من أولياء الأمور حتي يتم التسجيل من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المدراس وبدون بذل مجهود، ويمكن لولي الأمر أن يقوم بعمل حساب من خلال رقم السجل المدني، وأيضًا الوزارة وضعت بعض الخدمات بالنظام.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443

وضعت وزارة التعليم مجموعة من الخطوات للتقديم في نظام نور ولي الأمر، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وللتعرف على الخطوات تابع التالي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي بنظام نور.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل ولي أمر جديد.

ومن ثم قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة ومنها رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وإدخال اسم المستخدم.

قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب.

وبعد ذلك قم بتحديد صلة القرابة الخاصة بالطالب المتقدم.

ارفاق تاريخ ميلاد الخاص بالطالب.

وفي النهاية قم بالتأكد من المعلومات ثم قم بالنقر على حفظ.

طريقة التقديم برقم السجل المدني

يمكن التسجيل علي نظام نور من خلال رقم السجل المدني باتباع الخطوات التالية:

اولًا قم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني بنظام نور.

وبعد ذلك قم بالضغط على تسجيل ولي أمر جديد.

ومن ثم قم بإدخال المعلومات الخاصة بولي الأمر.

قم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالطالب.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب.

واخيرًا الآن قم بالضغط على خانة الحفظ.

كيفية طباعة نموذج الفحص الطبي

علي ولي الأمر أن يقوم بمجموعة من الخطوات لطباعة نموذج الفحص الطبي وهي كالتالي: