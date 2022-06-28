السلطات الأمريكية تعثر على مقطورة مليئة بالجثث.. اعرف التفاصيل

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضافت إدارة الإطفاء فى المدينة الواقعة بولاية تكساس، إن 16 شخصًا آخرين تم العثور عليهم داخل المقطورة نُقلوا إلى المستشفى بسبب ضربة شمس وإرهاق، بينهم أربعة قاصرين، فيما أفاد مسؤولون أيضا بأن ثلاثة أشخاص كانوا رهن الاحتجاز فى أعقاب الحادث.
وتم العثور على الشاحنة بجوار خطوط السكك الحديدية فى منطقة نائية فى الضواحى الجنوبية للمدينة.
ووصف وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد فى تدوينة له على "تويتر"، اختناق المهاجرين فى الشاحنة بأنه "مأساة فى تكساس" وقال إن القنصلية المحلية فى طريقها إلى مكان الحادث رغم عدم تأكيد جنسيات الضحايا.
وكان هناك عدد قياسى من عمليات عبور المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك فى الأشهر الأخيرة، مما أثار انتقادات لسياسات الهجرة للرئيس الأمريكى جو بايدن، وهو ديمقراطى.
وارتفعت درجات الحرارة فى سان أنطونيو، على بعد حوالى 160 ميلاً (250 كم) من الحدود المكسيكية، إلى 103 درجات فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) يوم الاثنين مع رطوبة عالية.
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