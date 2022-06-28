المجر تعلن موقفها النهائى من حظر الغاز الروسى

وقال سييارتو بحسب قناة "روسيا اليوم"، إن "الحكومة المجرية لا تنوى حتى أن تناقش مع دول أخرى إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسى، لأن هذا من شأنه أن يدمر اقتصادها".
وأضاف أنه جاء إلى هذا الاجتماع بموقف واضح مفاده أن المجر لا تريد التفاوض حول حظر الغاز الروسى، وتابع: "من الناحية العملية، هذه الخطوة تعنى عدم قابلية تشغيل اقتصادنا وبلدنا بأكمله".
وأشار إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا بشكل كبير بسبب مشاكل فنية خطيرة فى معدات خط أنابيب نورد ستريم، والتى نشأت بسبب العقوبات الغربية.
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