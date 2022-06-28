العالم اليوم - احتياطي النفط الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 1986

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 06:21 صباحاً - هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ 36 عاما، مع استمرار سياسة الإدارة الأميركية في السحب من المخزون لكبح ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.

كما هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986 .

وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت، في مارس الماضي، عن خطة لسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى الشهور الستة المقبلة بهدف تهدئة أسعار الوقود المرتفعة.

يذكر أن احتياطي النفط الإستراتيجي عبارة عن إمدادات نفطية تعمل الحكومة على تخزينها في مناطق مخصصة من أجل استخدامها في حالات الطوارئ وانقطاع الإمدادات.