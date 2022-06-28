موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة 2020 رابط الضمان الاجتماعي في المملكة

يعد أكثر ما يشغل بال المواطنين في المملكة الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي ويوفر لهم الدعم في صورة دخل شهري عن موعد نزل الدفعة الجديد الخاصة بشهر يوليو في حساباتهم البنكية خاصة في ظل أنه لم يعد يفصلنا عن ع الأضحى المبارك سوى القليل من الأيام، مما يزيد من أعبائهم المالية ويزيد من حالة القلق أن يتم تأجيل صرف معاش الضمان بعد العيد خاصة أن الموعد الشهري لصرف الضمان يوافق أول أيام العيد وسوف يكون موظفي الدولة والبنوك في إجازة رسمية، مما تسبب في كثرة البحث خلال هذه الفترة عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر يوليو.

موعد نزول للضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة

ويوافق موعد صرف الضمان الشهري يوم 10 ذي الحجة ويصاف هذا العام أن هذا التاريخ يتزامن مع حلول عيد الأضحى، مما جعل وزارة الموارد البشرية توضح للمستفيدين أنه سوف يتم تقديم موعد صرف مستحقات هذا الشهر حتى يستطيعون صرف معاش الضمان الخاص بشهر يوليو الخميس 1 من ذى الحجة الموافق ميلاديًّ 30 يونيو حتى يستطيعوا توفير جميع متطلباتهم وتدبير التزماتهم المادية قبل حلول عيد الأضحى ،ويمكن لجميع الأشخاص متابعة إيداع مبالغ الضمان في حسابهم من خلال الاستعلام من موقع وزارة الموارد البشرية الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يستهدف نظام الضمان الجديد أن يوفر الدعم لفئات بعينها من الشعب يرى أنهم الأكثر احتياجا حتى تطبق العدالة الاجتماعية، لذلك يجب أن يكون مقدم طلب التسجيل في البرنامج من الفئات التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي بالدعم، وتنطبق عليهم شروط الحصول على معاش الضمان والتي جاءت كالتالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي