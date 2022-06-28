العالم اليوم - النفط يرتفع بعد تعهد دول السبع بعقوبات جديدة على روسيا

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع بعد تعهد دول السبع بعقوبات جديدة على روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:15 صباحاً - صعدت أسعار النفط دولارين للبرميل، الاثنين، إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسبب حربه في أوكرانيا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر"، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف كل الخيارات لتخفيف شح إمدادات الطاقة، بما في ذلك محادثات مع دول منتجة مثل إيران وفنزويلا. وتكبح عقوبات أميركية صادرات الخام من البلدين العضوين في منظمة أوبك.

وأغلق الخامان القياسيان كلاهما منخفضين لثاني أسبوع على التوالي يوم الجمعة، بينما عززت زيادات في أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى الدولار وأذكت مخاوف من ركود عالمي.