العالم اليوم - إصابات جدري القردة ترتفع على مستوى العالم

انتم الان تتابعون خبر إصابات جدري القردة ترتفع على مستوى العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:15 صباحاً - قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة، الاثنين، إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.