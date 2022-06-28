نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 عبر صندوق المعونة الوطني takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت محركات البحث عن الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 لمعرفة المستحقين من هذا الدعم الأردني في العام الحالي، في ظل تداعيات الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والتغيرات الاقتصادية الهائلة التي شهدها العالم نتيجة هذه الظروف بادرت الحكومة الأردنية بتقديم هذا الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد.

الاستعلام عن الدعم التكميلي 3

الدعم التكميلي هو إحدى الخدمات المقدمة من الحكومة الأردنية لمواطنيها حيث يقوم صندوق المعونة الوطني بتحري الدقة عند فحص جميع الطلبات المقدمة، أتاحت الحكومة الأردنية خدمة الاستفسار عن هذا الدعم إلكترونيًا وذلك عن طريق اتباع التالي:

تسجيل الدخول على الموقع الخاص بصندوق المعونة الوطني عبر رابط المعونة الوطنية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة على الشاشة.

يتم اختيار نوع برنامج الدعم وهو برنامج المعونة التابع لبرنامج تكافل 3 والضغط عليه.

اختيار أيقونة الاستعلام الموجودة في الموقع والضغط عليها.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مع كتابة رقم الهوية الشخصية في المكان المخصص لها.

الضغط على أيقونة استعلام لتظهر على الفور كافة المعلومات الخاصة المتعلقة بهذا النوع من الدعم والتفاصيل التي يحتاج إليها المستفيد والمستعلم.

في حالة رفض الطلب يتم توضيح كافة أسباب الرفض.

رابط الاستعلام الدعم التكميلي الأردن

تقدمت آلاف الأسر الأردنية للحصول على هذه المعونة، تسهيلًا على المواطنين قامت الحكومة الأردنية بتفعيل وتنشيط الرابط الإلكتروني للاستعلام عن مدى استحقاق المتقدم للحصول على هذا الدعم التكميلي 3 وهو takaful.naf صندوق المعونة الوطنية.

أشار عدد من المسؤولين إلى أنه قد تم تعديل تسليم الدعم النقدي للمستفيدين من هذا البرنامج شهريًا بدلًا من تسليمه مرة كل 3 شهور كما كان يطبق في السابق، أكد صندوق المعونة الوطني على تقدم نحو 412 ألف أسرة للحصول على هذا الدعم بينما سيحدد عدد المقبولين والمستفيدين من هذا الدعم بحوالي 125 ألف أسرة فقط.

في نهاية مقال الاستعلام عن الدعم التكميلي 3 حيث تم التعرف بالتفصيل على خطوات الاستفسار عن هذا الدعم المقدم من قبل الحكومة الأردنية للمواطنين مع عرض الرابط الخاص للاستعلام عن هذا البرنامج الخدمي.