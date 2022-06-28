العالم اليوم - العثور على جثث 20 مهاجرا بشاحنة في تكساس

انتم الان تتابعون خبر العثور على جثث 20 مهاجرا بشاحنة في تكساس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:18 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 20 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.