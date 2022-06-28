” رابط رسمي” نتائج التاسع سوريا moed.gov.sy وزارة التربية السورية

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عمر شويل - جدة نتائج التاسع سوريا حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم السورية في الأيام المقبلة، وهناك مصدر رسمي داخل الوزارة يشير إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تقترب من نهاية الامتحانات في معظم المواد. في جميع أنحاء البلاد، تم إجراء عملية الفحص التصحيحي عدة مرات، حتى يحصل جميع التلاميذ على علامات كاملة دون خطأ أو تقليل، يتم إكمال عملية تصحيح الامتحانات والدرجات ومراقبتها إلى أقصى حد؛ مع إعلان نتائج الطلاب النهائية والتي سوف تكون جاهزة للنشر في أقرب وقت ممكن .
نتائج التاسع سوريا 2022
نتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج نتائج التاسع سوريا في الأيام المقبلة ، وهناك مصدر رسمي داخل الوزارة، قد صرح باقتراب الانتهاء من التصحيح حيث كان قد جتاز الطلاب امتحاناتهم بعد احتياطات صارمة أمنية صحية شاملة في جميع مدارس الجمهورية العربية السورية، حيث تمت الامتحانات في الفترة من 29 أيار وحتي 15 حزيران ، وحسب الأنباء الأولية فإن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم الأساسي أو نتائج التاسع مرتفع جداً مقارنة بالسنوات السابقة
رابط وزارة التربية والتعليم السورية
في ضوء الترقب والقلق السائد بين الطلاب في سوريا، للبحث عن نتائج التاسع سوريا، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم السورية عن نشر النتائج على الإنترنت، رسمياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، كما يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع من خلال التطبيق لتحميل نتائج امتحاني التعليم التاسع والبكالوريا في سوريا وطوال عام 2022.
خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا
يمكن التحقق من نتائج التاسع سوريا، فور أن يتم رفعها عبر الانترنت عبر الرابط على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، عن طريق الخطوات التي يجب اتخاذها حتى يتمكنوا من عرض درجات الطالب في المرحلة الإعدادية التاسع سوريا برقم اكتتاب الطالب، والخطوات هي كما يلي:
- في البداية، يقوم طلاب وطالبات بزيارة موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم السورية.
- ثم يسجل الطالب اسمه الثلاثي.
- يجب على الطالب إدخال رقم الاكتتاب.
- على الطالب أن يختار السنة الدراسية.
- ثم حدد المقاطعة التي يجري فيها اختبار الطالب.
- يجب النقر فوق رمز إظهار النتائج وستظهر النتيجة على موقع الويب.
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