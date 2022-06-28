محدث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس زراعي صناعي فني وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية كثرت التساؤلات حول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الطلاب والطالبات لعام 2022، لأنه من المعروف أن امتحانات الدبلومات الفنية قم انتهت من أيام، حيث تعتبر نتائج الدبلومات من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، كما إنه سيتم الاستعلام عن النتيجة النهائية باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وذلك عن طريق الإنترنت من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2022.

نتيجة الدبلومات الفنية

بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات النهائية منذ فترة، فقد أعلن وزير التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 هي:

الذهاب الى وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

قم بكتابة المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني.

اكتب نوع شعبة الطالب من تجاري او صناعي أو فندقي.

ادخل اسم المحافظة الخاصة بالطالب.

قم بكتابة اسم الطالب ثلاثي.

ادخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط علي كلمة الاستعلام عن النتيجة.

في النهاية سوف تظهر لك النتيجة بالكامل.

بالنجاح للجميع.

تظلمات الدبلومات الفنية

بعد الانتهاء من معرفة نتائج جميع الطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية، يتاح فرصة لأي طالب التظلم عن درجاته، وذلك للتأكد من أنها درجاته الصحيحة، ويمكنك التظلم عن المواد وذلك بدفع مئة جنية لكل مادة تريد التظلم عليها، وبعد سداد الرسوم يجب علي الطالب أن يتوجه إلى رئيس اللجان، وذلك للحصول على ورقة الإجابة ومراجعة اجابات الامتحان.

وبعد تقديم الطلب سوف يتم تحديد ميعاد لمراجعة ورقة الإجابة، ويجب على الطالب الذهاب في الموعد المحدد، وبعد مراجعة الامتحان عند وجود درجاته إضافية لم يحصل عليها الطالب سوف يحصل عليها، وستضاف إلي مجموع الطالب الكلي، وسيتم إعادة رسوم المادة إلي الطالب وهو مئة جنيه.

ومن المعروف إنه سيتم مراجعة اوراق الامتحان من خلال لجان مخصصة، وذلك تحت إشراف معلمين متخصصين في المادة، وإذا وجد أن نتيجة الطالب هي النتيجة الصحيحة، لن يحصل على أي درجات اضافيه ولن يتم إعادة رسوم المادة.

تحديث اليوم الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري حيث تستمر عمليات البحث عبر المواطنين من الأباء والأمهات في مصر والطلاب في كل مكان في إنتظار أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية التي لم تعلن حتى الان، ولا تزال عمليات التصحيح قائمة بشكل كبير من جانب المدرسين وفي انتظار المراجعة النهائية للدرجات ورصدها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.