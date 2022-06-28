ما هو نظام نور برقم الهوية رابط نتائج الطلاب 1443 تسجيل الصف الأول الابتدائي

يعمل نظام نور داخل المملكة العربية السعودية علي توفير كافة الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات، وذلك لكي يتمكنوا من التسجيل في الدراسة لطلاب المرحلة الأولي، ومن المعروف أن السنة الدراسية الجديدة أوشكت على الاقتراب، لذلك يتسأل الكثير من أولياء أمور الطلاب عن كيفية التسجيل عبر الإنترنت والمواعيد الخاصة للتسجيل، وذلك ليتأكدوا من تسجيل أبنائهم في المدرسة بشكل صحيح، كما يعمل نظام نور علي تسهيل الإجراءات علي الطلاب وأولياء الأمور.

نظام نور

يعتبر نظام نور نتائج الطلاب من أفضل أنواع الأنظمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لكي توفير الكثير من الوقت والمجهود للطلاب والطالبات وأيضاً العاملين في الإدارة التعليمية، وذلك لأنه يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية، كما يستطيع طالب المرحلة الابتدائية التسجيل من خلال نظام نور، وذلك للالتحاق بمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023.

ومن المعروف أنه تم فتح باب التسجيل لرياض الاطفال في جميع المدارس في يوم 29 من شهر مايو لعام 2022، ويتم التسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور1444 لتسجيل الطلاب والطالبات، وعلي الطلاب المتقدمين للتسجيل أن يتراوح عمرهم ما بين 3 الي 6 سنوات.

ويلاحظ أنه إذا تم التقديم للطالب وهو يتجاوز عمره الست سنوات لن يقبل في التقديم، وسيتم التسجيل عبر الإنترنت عن طريق ولي أمر الطالب، ويقوم بتقديم كافة البيانات الخاصة بالطالب وولي الأمر.

طريقة التسجيل في نظام نور

وللتسجيل داخل نظام نور اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص نظام نور .

بعد ذلك يقوم ولي أمر الطالب بتسجيل كافة البيانات الخاصة به المطلوبة، ومن حيث الاسم ورقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف.

واذا كان ولي الأمر لا يحمل الجنسية السعودية، يجب عليه تسجيل محل الإقامة الخاصة به.

بعد الانتهاء من كتابة بينات ولي الأمر، يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب.

بعد ذلك قم بتحديد المدارس التي تريد الدخول إليها، مع مراعاه المنطقة السكنية.

سوف يتم إرسال رسالة نصية لهاتف ولي الأمر بها رمز التحقق يجب إدخاله مع البيانات.

في النهاية سيكون تم تسجيل الطالب بنجاح.

ويمكن أيضاً لجميع الطلاب الاستعلام من نظام نور عن نتائج الطلاب وحركة النقل الداخلي فور الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.