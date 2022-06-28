روسيا تحذر: سنخوض حربا عالمية ثالثة ضد الناتو فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف، إن أى تعدٍ على شبه جزيرة القرم من قبل دولة عضو فى "الناتو" قد يرقى إلى مستوى إعلان حرب على روسيا، مما قد يؤدى إلى "حرب عالمية ثالثة".
وأضاف ميدفيديف فى تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا، القرم جزء من روسيا. وهذا يعنى إلى الأبد. أى محاولة للتعدى على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب ضد بلدنا".
وتابع: "وإذا تم ذلك من قبل دولة عضو فى الناتو، فهذا يعنى الصراع مع حلف شمال الأطلسى بأكمله ؛ حرب عالمية ثالثة. كارثة كاملة".
وقال ميدفيديف، إنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فإن روسيا ستعزز حدودها وستكون "جاهزة لخطوات انتقامية"، وقد يشمل ذلك احتمال تركيب صواريخ إسكندر التى تفوق سرعة الصوت "على عتباتها".
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