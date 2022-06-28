عاجل.. مقتل عدة أشخاص بحادث قطار بولاية ميزورى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق اليوم، لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأُصيب اثنان بجروح خطيرة، نتيجة اصطدام قطار بسيارة، فى مدينة برينتوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولو الإطفاء بالولاية إن الاثنين اللذين نجيا من الحادث -ومن بينهما طفل- أصيبا بجروح خطيرة، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وذكرت مصادر محلية أن القطار دفع السيارة إلى الانحراف على طريق ترابى طويل إلى جانب سيارة أخرى.