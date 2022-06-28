العالم اليوم - 8 قتلى و21 جريحا بقصف روسي على مدينة شرقي أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر 8 قتلى و21 جريحا بقصف روسي على مدينة شرقي أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:15 صباحاً - قُتل ما لا يقلّ عن ثمانية مدنيين وأُصيب 21 آخرون من جراء قصف روسي، الاثنين، في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية المجاورة لسيفيرودونيتسك، التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرًا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، عبر تلغرام، إن "الروس استهدفوا حشدًا من الناس براجمات صواريخ من نوع أوراغان، في وقت كان مدنيون يتزودون بالمياه من صهريج. قُتل ثمانية من السكان ونُقل 21 إلى المستشفى".

وتشكل مدينة ليسيتشانسك الهدف المقبل للقوات الروسية بعد بسط سيطرتهم الكاملة على سيفيرودونيتسك، إثر معارك استمرّت أسابيع عدة ودمّرت المدينتين وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وسبق أن أعلن غايداي الأسبوع الماضي أن المعارك تتسبب "بدمار كارثي" في ليسيتشانسك التي كان يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل اندلاع الحرب.