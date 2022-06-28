العالم اليوم - ضربة أميركية تستهدف قياديا بجماعة متشددة في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:18 صباحاً - قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية، الاثنين، استهدفت قياديا بارزا بجماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان للجيش الأميركي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني "القيادي البارز" في ما يعرف بـ"جماعة حراس الدين" المتحالفة مع تنظيم القاعدة، بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على تويتر، إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.