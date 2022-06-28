الملكة رانيا تنعى ضحايا حادث تسرب الغاز بميناء العقبة

جدة - نرمين السيد - نعت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مساء اليوم الاثنين، ضحايا تسرب غاز الكلورين السام بميناء العقبة، والذى نتج عنه وفاة 12 شخصا، وإصابة 260 آخرين.





وقالت الملكة رانيا عبر تويتر "رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم فى العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل فى شفائهم، وأن يحمى أهلنا فى العقبة من كل مكروه. وبوركت سواعد النشامى وجهودهم فى التعامل مع هذا الحادث الأليم".

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أنه تمت السيطرة على الوضع فى العقبة، بعد حادث تسرب غاز الكلورين السام من إحدى الصهاريج.

وحسبما أفاد التليفزيون الأردنى، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة "الوضع فى العقبة تحت السَّيطرة، وكلَّفت وزير الصحَّة بوضع كلِّ الإمكانات اللَّازمة بتصرُّف المستشفيات الموجودة فى مدينة العقبة للتَّعامل مع الحادثة".

وأضاف الخصاونة "كلَّفت وزير الدَّاخليَّة ليرأس فريقًا للتَّحقيق يضمُّ كلَّ جهات الاختصاص؛ للوقوف على ما جرى بدقَّة فى هذا الحادث المؤسف، وضمان توفير أقصى درجات السَّلامة العامَّة لأبنائنا العاملين فى الموانئ".