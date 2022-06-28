ممثل الصناعات الكيماوية بالأردن: 20 طنا من الكلورين المسال سببت الحادث

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح البس فى تصريح اليوم الاثنين، أن غاز الكلورين أساسى لمختلف الاستخدامات فى مختلف دول العالم، خاصة لعمليات تعقيم مياه الشرب، ولا يوجد له بديل.
ولفت إلى أن هذا النوع من الحاويات تنقل بنظام التحميل المباشر إلى الحاويات، مؤكداً أن هذا الغاز لا ينفجر ولا يحترق.
وأضاف أن الكلورين يستخدم فى صناعات كيماوية وبتروكيماوية وعضوية، وفى الغالب لغايات صحية وتعقيمية لدورات المياه فى أبراج التبريد والتسخين فى البنية الصناعية، بالإضافة لاستخدامات مواد التنظيف المنزلية بتراكيز أخف ومختلفة.
وأشار إلى أن هذا النوع من المواد يسبب اختناقاً فورياً مؤدياً للوفاة للمحيطين به مباشرة فى حال تسربه، وتخف الأضرار تدريجياً لمن هم أبعد، إذ تشمل الحكة والإحمرار بالعينين، والتهابا فى الجهاز التنفسى.
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